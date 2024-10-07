تكريم "موانئ البحر الأحمر" كأفضل هيئة ميناء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كرمت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، هيئة موانئ البحر الاحمر وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي، الذي تقيمه تحت شعار "الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولًا".

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وتم تكريم الهيئة بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل ووزير الصناعة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الموانئ وقيادات النقل البحري، تم تكريم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر كأفضل هيئة ميناء من حيث التميز في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية. وتسلم الجائزة اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة.

وفي نفس المناسبة، تم تكريم الحيولوجي جمال مصطفى، مدير عام إدارة البيئة والسلامة بميناء سفاجا، بجائزة الموظف المثالي لهذا العام ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده المتميزة في مجال البيئة والسلامة، مما يعكس التزام الهيئة بالمعايير الدولية ويعزز سمعتها في مجال الإدارة البيئية والسلامة البحرية.



وأكد اللواء محمد عبدالرحيم في كلمته خلال الاحتفال على أهمية تطبيق معايير السلامة في كافة أنشطة الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعد دافعًا لمزيد من التفاني والالتزام لتحقيق رؤية الهيئة في تطوير وتحسين خدمات الموانئ وفق أعلى المعايير الدولية،

وأعرب عن شكر العاملين الهيئة وتقديرهم للمنظمة البحرية الدولية على هذا التكريم، والذي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز الأداء والتميز في مجال الموانئ البحرية.