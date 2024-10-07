المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب نشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، والوقوف على مسبباته وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق شقة في بولاق الدكرور

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.