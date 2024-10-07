الشربيني: تنفيذ محطات رفع مياه وصرف باستثمارات 1.5 مليار جنيه فى بدر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات محطات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم وجارٍ تنفيذ محطات رفع مياه شرب وصرف صحي وصناعي جديدة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمدينة بدر، وتم التوجيه بالمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات، والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطات القائمة، بجانب توفير المهمات والمكونات الكهروميكانيكية للمحطات بالمواصفات المطلوبة.

كما وجه وزير الإسكان، بدفع الأعمال بالمشروعات الجارية، والتنبيه على الشركات ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والخطة الزمنية لاستلام المشروعات، وزيادة عدد المعدات والعمالة لتحقيق أسرع استفادة من المحطات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، مشروع محطة تغذية مياه الشرب رقم 5، والتي تم تنفيذها بتكلفة استثمارية 370 مليون جنيه، والمكونة من 9 طلمبات مرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة بالمدينة، والتي تحتوي أيضا على عدد ٢ خزان سعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن، حيث تم تشغيلها مؤخرًا لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة بدر، مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم، حيث تابعوا أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، حيث تتكون المحطة من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، وتحتوي أيضا على عدد ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

وانتقل رئيس جهاز مدينة بدر، ومرافقوه، لتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 8 وخط الطرد قطر 1200 مم بطول 9500 م، بتكلفة استثمارية 495 مليون جنيه، وذلك لنقل 150 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي من مدينة بدر إلى مجمع انحدار العاصمة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تشغيل محطة الحل العاجل بمعرفة شركة متخصصة، والتي تحتوي على عدد 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 290 لتر / ثانية، وعدد 2 مولد بقدرة 1300 ك. ف. أ، حيث تقوم المحطة بنقل مياه الصرف الصحي من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة المجمع الأمني ومدينة حدائق العاصمة إلى برك الأكسدة.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، محطة رفع الصرف الصناعي رقم (4أ) وخط الطرد قطر 800مم من خرسانة سابقة الاجهاد بطول 4.2 كم والجاري تنفيذها بواسطة شركة متخصصة، وذلك للتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية غرب مدينة بدر، وذلك بفصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، حيث تفقد أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 237 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء التشغيل في العام المقبل، والمحطة تتكون من 4 طلمبات ( مرحلة أولى )، ومبنى لعنبر الطلمبات والمصافي والمولد وخزان وقود ومبانى للورشة والمخزن ومبنى إداري ومبنى المسجد.

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، محطة رفع مياه الصرف الصناعي بالمرحلة الثالثة من منطقة المطورين الصناعية الـ(800) فدان بخط طرد قطر 400مم بطول 1050م.ط، حيث تفقد اعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة والتي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهروميكانيكية، حيث تتكون المحطة من 4 طلمبات لرفع مياه الصرف الصناعي إلى مجمع الصرف الصناعي، وتحتوى أيضا على مبنى المولدات وخزانات الوقود ومبني مخزن ومبنى الحارس ومبنى المحولات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على القائمين على الأعمال من (مسئولي الجهاز والشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة لها، نظرًا لزيادة معدلات التنمية في المدينة وزيادة أعداد المقيمين بها.