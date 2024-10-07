إخماد حريق نشب في كلية التمريض بالإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الإسكندرية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الحجرات في كلية التمريض بجامعة الإسكندرية في منطقة سموحة.

إخلاء كلية التمريض بسبب الحريق

وكان قد تم إخلاء الكلية، بعد حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين داخل المبنى خاصة وأن الحريق انتشر سريعا بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال.

4 سيارات إطفاء تخمد الحريق

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بحريق داخل كلية التمريض بمنطقة سموحة،وعلى الفور، تم الدفع ب٤ من سيارات إطفاء إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الكلية أو المباني المجاورة.

وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي الكلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما فتحت جامعة الإسكندرية تحقيقا داخليا لمعرفة أسباب الحريق ومراجعة إجراءات السلامة ونظام الحريق.