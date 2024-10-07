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استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

استقبال أهالي جلبانة
استقبال أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء، فيتو

 حرص أهالي محطة جلبانة إحدى قرى مركز القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية، على استقبال الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك خلال رحلة قطار سيناء الذي انطلق صباح اليوم الإثنين، احتفالًا بعودة للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 50 عامًا.

عودة حركة قطار سيناء من جديد

 ويسير القطار على خط الفردان بطول 100 كيلومتر، والذي اشتمل على الكثير من الأعمال كتجديد مسافات متفرقة بطول 22 كيلومترًا وإعادة تأهيل مسافة 64 كيلومترًا، إذ تمّ رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كيلومترًا.

 ويخدم الخط، نقل الركاب والبضائع، والتجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، إذ يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

خطة وزارة النقل لعودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها

 كما وضعت وزارة النقل خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

ويتم العمل على تأهيل وتطوير  خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر، بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

 

كامل الوزير: تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا

 الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار في تصريحات صحفية إلى أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، مشيرًا إلى أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مضيفا أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

 

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