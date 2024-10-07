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مصرع وإصابة شخصين بحادث دهس قطار لتروسيكل في المنيا

تصادم قطار بتروسيكل
تصادم قطار بتروسيكل في المنيا

لقيت سيدة مصرعها فيما اصيب اخر إثر دهس قطار لتروسكيل بمزلقان السكة الحديد امام احدي قري مركز مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصاب الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع سيدة وإصابة اخر إثر اصطدام قطار بتروسكيل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين قطار وتروسيكل أمام قرية على باشا التابعة اداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تفاصيل تصادم قطار بتروسيكل في المنيا 


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين تصادم قطار بتروسيكل، اثناء عبور المزلقان، مما تسبب في مصرع "فاطمة.س"  42 سنة)، ربة منزل، واصابة "شيماء.ح" 18 سنه، مقيمين بقرية ابو شحاته، بمركز مطاي.

مستشفى مطاي

تم نقل المصابة إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج اللازم، والجثمان إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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