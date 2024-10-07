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الإسكان: تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات ومخالفات بمدينتي العاشر والسادات

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

صرح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير بحضور اللواء/حاتم تركي، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، لضبط المخالفات بالمدينة، لافتًا إلى أن الحملة استهدفت " الحي الرابع والحي الثامن " والطرق الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ ١٢٩ قرار ازالة وغلق وتشميع بالمجاورة 30 بالحي الرابع، كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات بالحيين، والطرق والشوارع الرئيسية.

 

وقال: تم أيضًا إزالة الاستحواذات الزراعية والتندات المخالفة أمام القطع السكنية والوحدات السكنية المخالفة، كما تم تنفيذ 113 قرار إزالة وغلق وتشميع بالمجاورات (٥٩ - ٦٠ - ٦١) بالحي الثامن، و١٥٠ إزالة استحواذ زراعي بالمجاورة ٣٠ بالحي الرابع.

وفى سياق متصل، صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، شنت  حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع بالبدرومات والوحدات المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص، بمناطق محور خدمات الحى السادس والمنطقة السكنية العاشرة، والمنطقة السكنية الثانية عشر  لممارسة أنشطة بالمخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.

وشدد رئيسا جهازي مدينة العاشر من رمضان، والسادات، على الإدارات المعنية بضرورة التواجد اليومي المستمر بالمناطق الحيوية حتى يتم التصدي لأية مخالفات، والتعامل معها بكل حزم للقضاء على أي بوادر للعشوائية بالمدينة.

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