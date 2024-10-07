الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 852 شاحنة و473 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 449 شاحنة و450 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 403 شاحنات و23 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MARIONA وعلى متنها 2044 رأس عجول حية بوزن 511 طنا قادمة من جيبوتي لصالح جهاز الخدمة الوطنية حيث قامت الجهاز المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا.

كما يستقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

وتم تداول 3000 طن بضائع و424 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1472 راكبا بموانيها.

 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز الخدمة الوطنية يئة موانئ البحر الأحمر

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