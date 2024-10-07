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أخبار مصر

وزير النقل: قطار سيناء سيحدث نقلة للتنمية بالمناطق المجاورة للمحطات

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل، فيتو
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 أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، خلال المراسم الخاصة بالتشغيل التجريبي لقطار سيناء أن مشروع قطار سيناء يساهم بنسبة كبيرة في تنمية وعمران المناطق المجاورة لمحطات القطار.

تشغيل قطار سيناء  

 ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تسهيل نقل العمالة والبضائع من وإلى العديد من المناطق بالقرب من قطار سيناء الذي يخدم عدد من المناطق مثل بئر العبد وبلوزه وغيرها من المحطات الرئيسية على خط قطار سيناء.

واستقل الفريق كامل الوزير وزير النقل القطار من محطة الشيخ زايد متجه إلى  باقى المحطات الخاصة بالقطار. 

واستقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من الموانئ القريبة منها، في أول عبور لحركة نقل البضائع من موانئ شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان-بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.

 

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