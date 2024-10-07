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أخبار مصر

وزير الري: التنسيق مع الكهرباء لضمان استقرار تغذية محطات رفع المياه

اجتماعات وزارة الري،
اجتماعات وزارة الري، فيتو

 عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لاستعراض استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسم الشتوي لعام ٢٠٢٤، وموسم أقصى الاحتياجات لعام ٢٠٢٥.

الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية 

 وأشار الدكتور سويلم إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها  أجهزة الوزارة الاخرى فى تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الماضية.

 

واستعرض الدكتور سويلم ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث تم الاستلام الابتدائى لـ (٢٣) محركا كهربائيا لمحطات المصلحة، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد مواسير ومستلزمات لوحدات الطوارئ  بمراكز الطوارئ، وإصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب (٢٥)  صندوق تروس لمحطات المصلحة وجارى الإنتهاء من تركيب جميع الصناديق خلال شهر أكتوبر الجارى، وتم إسناد توريد وتركيب (٤) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصرف ٤ والنصر ٢ والبطس الجديدة، وتم الإنتهاء من تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة، وإصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب (١١) محركا كهربائيا، وإصدار أمر الإسناد لتوريد عدد (١٨) وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ.

كما تم الانتهاء من البرنامج الزمني للعمرات الدورية بـ ٣٣٨ عمرة على مستوى الجمهورية، ومن المخطط تنفيذ عدد ٢٠٠ عمرة أخرى قبل موسم أقصى الاحتياجات.

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي فى منظومة الرى والصرف. 

كما وجه باستغلال الإمكانيات المتوفرة بورش مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتوسع فى تصنيع قطع الغيار الميكانيكية اللازمة لعمل العمرات لوحدات الطلمبات.

 

إنشاء وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات الرفع 

 كما تم استعراض موقف أعمال إنشاء وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات الرفع سواء التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أو المقرر تنفيذها قريبا، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقامت استثمارات بمبلغ يقارب الـ ٦٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى ١٢٠ مليون جنيه تمثل ما تم إنفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والمصلحة تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجة مياه الصرف الزراعى ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ).

 

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