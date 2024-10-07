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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 07-10-2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  اليوم  ومن المتوقع أن  تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 07 - 10 -2024

حالة الطقس غدا الاثنين 7-10-2024 في محافظة الفيوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   22 والعظمى 32

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 31

بنها: الصغرى 22 والعظمى  32

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 29

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 19   والعظمى 35

كاترين الصغرى 12 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى  32

السويس: الصغرى 21 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 19 والعظمى 32

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 32

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 32

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 33

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 36

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 37

 

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