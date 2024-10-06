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ثقافة وفنون

أميرة أديب تعلن ارتباطها عبر إنستجرام

أميرة أديب، فيتو
أميرة أديب، فيتو

أعلنت الفنانة الشابة  أميرة أديب خبر ارتباطها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعها بأحد الشاب، وهي تحتضنه داخل الصورة، كما أنها تعمدت إخفاء وجهه.

ووجه عدد كبير من المتابعين اسئلة لأميرة أديب، حيث طلبوا منها الكشف عن هوية خطيبها، وهل هو داخل الوسط الفني أم أنه ليس له علاقة بالفن، إلا أنها تجاهلت تلك التعليقات واكتفت فقط بإعلان خبر الارتباط بطريقة تشويقية.

 

الفنانة أميرة أديب

يذكر أن الفنانة أميرة أديب هي ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، وجدها الكاتب الراحل عبد الحي أديب وعمها الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب، وخالها الفنان شريف سلامة، حيث أنها نشأت بين أسرة تجمع بين الفن والإعلام.

 

بداية مشوار أميرة اديب

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مسلسل ولاد ناس الذي تم إنتاجه عام ٢٠٢١، وشاركت بعد ذلك في عمل من إخراج والدها وهو مسلسل نقل عام في ٢٠٢٢، ثم قدمت مسلسلي: مين قال وتحقيق عام ٢٠٢٢.

 أميرة أديب لديها أخ يدعى علي، إلى جانب كونها ممثلة شهيرة فهي أيضًا بلوجر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها عدد كبير من المتابعين.

 

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أميرة أديب ابنة منال سلامة المخرج عادل أديب

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