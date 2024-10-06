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رياضة

محمد رمضان معلقا على أزمة القندوسي في الأهلي: ما كانش ينفع نسكت

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

علق محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي على أزمة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا وتعليقه حول تحكم وكلاء اللاعبين في صفقات القلعة الحمراء.

وقال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عبر قناة النادي: بعد تصريحات قندوسي، مكانش ينفع نسكت على تصريحاته ولذلك قررنا فتح تحقيق، وتم الانتهاء من التحقيق تحت قيادة المستشار القانوني، وقندوسي حضر للنادي يومين للتحقيق.

وأضاف: اقترحت مواجهة بين الجميع وكانت تلك وجهة نظري، لكن المستشار القانوني قال دا مش صح يا كابتن، وهذا هو قراره وتم الاستماع لكل الأطراف وتوصلنا للصيغة النهائية.

وأكمل: القرار يتم إعلانه اليوم أو غدًا وجلست مع الطرفين حتى لا يكون هناك ظلم لأحد، والشكل القانوني هو الذي يسير في النهاية، والحديث عن تغييرات في شكل لجنة التعاقدات، ولو تحدثنا فيه حاليا يكون بمثابة إعلان عن قرارات.. وتغيير إدارة التعاقدات أمر سابق لأوانه.

 

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المدير الرياضي للنادي الاهلي مضا محمد رمضان كليوباترا آل محمد احمد قندوسى

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