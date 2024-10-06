واعظة بالأوقاف: إيمان المصريين بالله أول مقومات نصر أكتوبر (فيديو)

أكدت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى كان أول مقومات النصر، حيث كان السبب في توحد جميع طوائف المجتمع المصري، مسيحيين ومسلمين، تحت شعار "الله أكبر".

تابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الله أكبر من أي شيء، الله أكبر من معتقداتي، ومن ولادي، ومن بيتي، فالله سبحانه وتعالى هو الأكبر".

رؤية العالم الجليل شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود

وأشارت إلى الدور العظيم الذي قام به علماء الأزهر، مستشهدة برؤية العالم الجليل شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يركب السفينة مع علماء الأزهر ومع القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، الشهيد الراحل الزعيم أنور السادات.

وقالت إن الدكتور عبد الحليم محمود ذهب ليبلغ أنور السادات بهذه الرؤية، مما أدخل الأمل في قلوب الجميع وأخذوا قرار العبور، مضيفة: "سمعت من فضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، كيف كانوا في العاشر من رمضان، حيث كان الناس صائمين، وطلبوا منهم الإفطار، وقالوا لهم: 'افطروا، فالرخصة معكم، ولا تقلقوا من الإفطار'، وكانوا يردون: 'سنفطر في الجنة'، وهذا يدل على إيمانهم الراسخ وثقتهم بالله".

وأكدت أن هذا الإيمان كان دافعًا لهم لتحرير الأرض ورفع الرأس والحفاظ على العرض، موضحة كيف أن الأمهات صنعن رجالًا يزنون الجبال ويقولون لهم: "لقد رفعنا رءوسكم".

