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اقتصاد

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟ الأونصة وصلت لهذا السعر

مؤشر الذهب - فيتو
مؤشر الذهب - فيتو

مؤشر الذهب عالميا، استقر مؤشر الذهب الفوري بعد الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا مستوى 2600 دولار للأونصة، مدعومًا بالقرار الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  بخفض أسعار الفائدة.

اقرأ التالي: بعد المكاسب الكبيرة، أين يتجه مؤشر صناديق استثمار الذهب في البورصة؟

مؤشر الذهب - فيتو 

 

سعر الأونصة يتخطى 2600 دولار 

تخطى سعر  السبائك مستوى 2600 دولار للأونصة بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال  الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث  تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

اقرأ التالي: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

مؤشر الذهخب - فيتو 

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

جدير بالذكر أنه ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية. 

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.

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