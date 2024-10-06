الأحد 06 أكتوبر 2024
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سياسة

في اجتماع تشاوري، قومي حقوق الإنسان يناقش الحقوق الإنجابية للنساء (صور)

اجتماع قومي حقوق
اجتماع قومي حقوق الإنسان عن الحقوق الإنجابية للنساء، فيتو

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان،  اجتماعًا  تشاوريا لمناقشة سبل دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر. 

جاء هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الحقوق الإنجابية للنساء 


وافتتحت أعمال الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والتي أكدت في كلمتها علي أهمية مناقشة التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء المعرضات للخطر وسبل حمايتهن وتعزيز حقوقهن،والتعرف علي  أفضل السبل والممارسات لدعمهم وتمكينهم،من خلال عرض التحديات التي تواجه النساء الأولي بالرعاية، والمعرضات للخطر، وسبل حماية ودعم حقوقهن. 
 

وأعربت الدكتورة وفاء بنيامين أمين لجنة الحقوق الاجتماعية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التعاون المشترك بين المجلس ممثل في لجنة الحقوق الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان ويهدف الي دعم وتعزيز الحقوق والصحة الانجابية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية.

مكافحة وعلاج الإدمان 
 

وأوضح الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دور الصندوق في مواجهة تعاطي وعلاج الإدمان للإناث وأنه تم تجهيز ٥ أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، وان ٥% من المتقدمين للعلاج من الإناث، وأنه يتم إطلاق حملات مواجهة بمشكلة التعاطى بما في ذلك التعاطي بين الإناث، وعلاقة المتضررات بالعنف الأسري والعنف ضد الإناث، وأشاد بدور المتطوعين  والذين يصل عددهم الي ٣٣ ألف متطوع منهم ٧٠% من الإناث.


ناقش الاجتماع، الذي نظمته لجنة الحقوق الاجتماعية ووحدة مكافحة التمييز، التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء بسبب عوامل مثل الأمراض النفسية، إدمان المواد المخدرة، الإعاقة الجسدية، الإيدز، والشيخوخة. كما سلط الضوء على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في ظل النزاعات المسلحة وأثناء عمليات اللجوء. وذلك من خلال جلستين  الاولي التحديات التي تواجه النساء والفتيات المعرضات للخطر وسبل حلها برئاسة الأستاذ هاني ابراهيم عضو المجلس.


والجلسة الثانية حول الجهود الوطنية والتوصيات اللازمة لدعم وحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر.برئاسة الدكتور أيمن الزهري أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية 
شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

يهدف هذا الاجتماع إلى وضع  توصيات ومقترحات لتعزيز حقوق النساء المهمشات والمعرضات للخطر، وضمان حمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية.

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اجتماع قومي حقوق الإنسان عن الحقوق الإنجابية للنساء رئيس قومي حقوق الإنسان الحقوق الإنجابية

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