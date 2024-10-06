الدوري الإنجليزي، الريمونتادا تقود برايتون للفوز على توتنهام 2/3

نجح فريق برايتون في إيقاف صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بعدما تغلب عليه (3-2)، مساء اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة.

أهداف مباراة برايتون ضد توتنهام

تقدم توتنهام بهدفين نظيفين عن طريق بيرنان جونسون وجيمس ماديسون في الدقيقتين 23 و37، قبل أن ينتفض برايتون في الشوط الثاني، الذي قلب خلاله النتيجة لمصلحته.

وأحرز يانكوبا مينته وجورجينيو روتر الهدفين الأول والثاني لفريق برايتون في الدقيقتين 48 و58 على الترتيب، فيما منح داني ويلبيك النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث للفريق الملقب بـ(طيور النورس) في الدقيقة 66.

ترتيب برايتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

عاد رصيد برايتون لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المراحل الأربع الأخيرة، إلى 12 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد توتنهام، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات، عند 10 نقاط في المركز التاسع.