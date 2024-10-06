الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، الريمونتادا تقود برايتون للفوز على توتنهام 2/3

برايتون، فيتو
برايتون، فيتو

نجح فريق برايتون في إيقاف صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بعدما تغلب عليه (3-2)، مساء اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة.

 

أهداف مباراة برايتون ضد توتنهام 

تقدم توتنهام بهدفين نظيفين عن طريق بيرنان جونسون وجيمس ماديسون في الدقيقتين 23 و37، قبل أن ينتفض برايتون في الشوط الثاني، الذي قلب خلاله النتيجة لمصلحته.

 

وأحرز يانكوبا مينته وجورجينيو روتر الهدفين الأول والثاني لفريق برايتون في الدقيقتين 48 و58 على الترتيب، فيما منح داني ويلبيك النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث للفريق الملقب بـ(طيور النورس) في الدقيقة 66.

 

ترتيب برايتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

عاد رصيد برايتون لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المراحل الأربع الأخيرة، إلى 12 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد توتنهام، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات، عند 10 نقاط في المركز التاسع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برايتون توتنهام هوتسبير الدوري الانجليزي توتنهام

مواد متعلقة

نوتنجهام فورست يوقف انتصارات تشيلسي في الدوري الإنجليزي بالتعادل 1-1

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل أمام أستون فيلا سلبيا

نيوكاسل يتعادل مع إيفرتون سلبيا في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

صحيفة أمريكية تؤكد صحة التصريحات المصرية حول أنفاق محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

لاعب زد على رادار الأهلي لتدعيم مركز الجناح بالميركاتو الصيفي

بدون ناد من 9 أشهر، من هو أوفي إيجاريا لاعب الزمالك المحتمل؟ (فيديو وصور)

أبطالها 30 فردا، بطولات القوات المسلحة في رأس العش (فيديو)

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الضفة الغربية بعد عام من انطلاق طوفان الأقصي ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بتخطي الصعاب وتجاوز المشكلات

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية