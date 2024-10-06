الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

كواليس جلسة لم يتم الاتفاق عليها، نجوم الفن يجتمعون في مكتب محمد إمام

محمد امام واصدقائه
محمد امام واصدقائه

نشر الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا من داخل مكتب الفنان محمد إمام بمنطقة الشيخ زايد، حيث ظهر بالصورة عدد من الفنانين الذين كانوا في حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي، والذي أقيم بأحد القاعات القريبة من مكتب محمد إمام.

 

الفنان صلاح عبد الله ومحمد إمام

وكشف الفنان صلاح عبد الله أنه توجه بصحبة عدد من الفنانين إلى مكتب الفنان محمد إمام عقب الانتهاء من حضور حفل زفاف ابنه الفنان علاء مرسي، لاستكمال الجلسة الودية التي حضرها الفنان أحمد آدم ومحمود عبد المغني ومحمد جمعة وسليمان عيد وكريم عفيفي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وآخرون.

 

وأوضح عبدالله أن تلك الجلسة لم يكن متفق عليها من قبل، إلا أنه يبدو أن بعض النجوم اعتادت الذهاب إلى الفنان محمد إمام للجلوس معه بين الحين والآخر، لما عرف عن إمام من اقلال في ارتياد  الأماكن العامة والمناسبات الإجتماعية. 

 

أحدث أعمال محمد إمام 

ويستعد الفنان محمد إمام لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “الكينج”، يعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة مي عز الدين ومحمود عبد المغني وآخرون.

ويجمع هذا المسلسل بين محمد إمام ومي عز الدين بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل "دلع بنات" خلال رمضان 2014، ما أثار حماس الجمهور لمتابعة العمل الجديد.

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