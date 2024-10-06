العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بالشارع داخل كرتونة بالمنيا
عثر سكان مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا على رضيع حديث الولادة ملقى داخل كرتونة، مما استدعى إبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة.
تلقى قسم الأمن في المنيا بلاغًا من الأهالي حول وجود رضيع داخل كرتونة في أحد شوارع المركز.
رضيع داخل كرتونة فى المنيا
على إثر البلاغ، توجهت سيارة إسعاف وفرق من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الرضيع كما ورد في البلاغ.
تم تحرير محضر بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات. في حين تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن أهلية الطفل وتحديد ظروف تركه.
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