الأحد 06 أكتوبر 2024
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كن إيجابيا، مبادرة توعوية من وحدة مرور دمياط الجديدة

المرور يتابع الملصق
المرور يتابع الملصق علي تاكسي دمياط الجديدة, فيتو

 قام اليوم الرائد أحمد بليغ العناني رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة، بتفعيل مبادرة توعوية جديدة بعنوان "كن إيجابى" للقضاء على ظاهرة استغلال ومغالاة بعض سائقي التاكسي بالمدينة في الأجرة، وذلك فى إطار التنسيق الكامل بين مديرية أمن دمياط، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومجلس الأمناء، وتوجيهات اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، والعميد محمد التل مدير إدارة مرور دمياط، للقضاء على الظواهر السلبية بالمدينة.

 

الرائد أحمد بليغ: المبادرة تضمنت لصق ملصق على كل سيارة تاكسي بالمدينة

وأوضح الرائد أحمد بليغ، رئيس وحدة المرور، أن المبادرة تضمنت لصق ملصق على كل سيارة تاكسي بالمدينة، موضح به التسعيرة الرسمية الجبرية، سعر فتح عداد التاكسي(9 جنيهات) ويشمل أول كيلو متر، ثم (2.75 جنيه) من ثاني كيلو متر.

أشاد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، بهذه المبادرة المحترمة، نظرا لورود شكاوى عديدة من سكان المدينة، ضد بعض سائقي التاكسي بالمدينة، نظرا لمغالاتهم وفرضهم أجرة متفاوتة حسب الأهواء. 

حملات لمتابعة ملصق كن ايجابي علي تاكسي دمياط الجديدة

رئيس مدينة دمياط الجديدة يشيد بالدور الحيوى والملموس من سكان المدينة

ومن جانبه أعرب الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، عن سعادته وتقديره لتفعيل تلك المبادرة التى تليق بسكان المدينة، مشيدا بالدور الحيوى والملموس من سكان المدينة وروادها، لوحدة مرور مدينة دمياط الجديدة، منذ تولى الرائد أحمد بليغ مهام عمله.

أهاب الرائد أحمد بليغ العناني، رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة،بسكان المدينة وروادها، سرعة التفاعل والإيجايبة مع هذه المبادرة، والإبلاغ عن أى مخالفة من جانب سائقي التاكسي على الخط الساخن( 136 )، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

مؤكدا إستمرار تلك الحملات، والتصدى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ضد كل من يخالف القانون، والتعامل بكل حسم وقوة طبقا للقانون وعدم التهاون مع جميع صور المخالفات والظواهر السلبية، فى سبيل الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.

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