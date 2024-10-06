تداول 954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

قال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ الهيئة تشهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع والشاحنات وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (95000) طن بضائع و(954) شاحنة و(140) سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات (33000) طن بضائع و(434) شاحنة و(110) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (63000) طن بضائع و(520) شاحنة و(30) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة دليلة بينما غادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين SEIYO HARMONY وعلى متنها 29 الف طن المونيوم قادمة من اندونيسيا وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين CHANG XIONG وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا وJAOHAR UK وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والعبارة دليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و418 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1119 راكب بموانيها.

بتاريخ: 6 أكتوبر 2024

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