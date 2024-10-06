تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23



