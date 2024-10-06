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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل أمام أستون فيلا سلبيا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 0-0 في  المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

بهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.

تشكيل مانشستر يونايتد 

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – جوني إيفانز – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كوبي ماينو.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد.

 

تشكيل أستون فيلا 

فيما بدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

 

 

 

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