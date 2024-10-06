الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل أمام أستون فيلا سلبيا
الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.
تشكيل مانشستر يونايتد
وبدأ مانشستر يونايتد المباراة كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا.
في خط الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – جوني إيفانز – ديوجو دالوت.
في خط الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كوبي ماينو.
في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد.
تشكيل أستون فيلا
فيما بدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.