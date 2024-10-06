الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة "بداية " بقرية المحروسة

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

مديرية الصحة والسكان بقنا

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 4250 مواطنا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 55 شابا وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 80 مواطنا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 250 سيدة.

مديرية القوى العاملة بقنا

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 18 مواطنا، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارعا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن.

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 15 مواطن.
كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 20000 مواطن.

مكتبة مصر العامة بقنا

كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطه ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 112 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 90 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 325 مواطن، فيما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 130 مواطن.

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المجلس القومي للمرأه بقنا حازم عمر نائب محافظ قنا فرع المجلس القومي للمرأه بقنا قنا مديرية القوى العاملة بقنا مركز قنا

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