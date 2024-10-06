محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع كافة الأطراف المعنية؛ لمتابعة تشغيل المشروعات التي تم استلامها من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".، وتذليل كافة المعوقات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وأعضاء الوحدة.

يأتي ذلك تنفيذا لرؤية الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

حضر الاجتماع عددا من رؤساء الوحدات المحلية، وممثلي التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتموين، والزراعة، والتربية والتعليم، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق، والاتصالات، والإسعاف، والكهرباء، والشهر العقاري، والبريد، والأحوال المدنية، ومدير عام الموارد البشرية بالمحافظة.

الاجتماع تناول استعراض كافة المشروعات حياة كريمة

تناول الاجتماع استعراض كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها واستلامها، ومواعيد تشغيلها؛ لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وقد وجه المحافظ باستكمال القوى البشرية، لتشغيل المجمعات الخدمية، والتي يبلغ عددها 30 مجمع، في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر الجاري، ووضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتوزيع العمالة على تلك المجمعات، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري، والأحوال المدنية لتدريب العاملين المرشحين للعمل، مع الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة لموظفي الشهر العقاري، والسجل المدني، حرصا على مصالح المواطنين، وتكليف إدارة الموارد البشرية باستكمال مقومات العنصر البشري في جميع القطاعات.

الاجتماع يتناول مشروعات التضامن الاجتماعى

كما ناقش الاجتماع موقف تشغيل مشروعات "التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والزراعة، والإسعاف، والتموين، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، وسكن كريم، والطرق"، وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات، وتشغيل جميع المشروعات التي استلامها، مع الالتزام الكامل بخطة الصيانة للحفاظ عليها.

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