الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجي: التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي لاندلاع حرب شاملة

لبنانيون، فيتو
لبنانيون، فيتو

أكد الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن الضربات الاسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان ومناطق في قطاع غزة كانت متوقعة كرد فعل على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، والتي أدت إلى خسائر اقتصادية وعسكرية وسقوط قتلى للاحتلال.

 

 أحمد يوسف: التصعيد الإسرائيلي يعكس إصرار حكومة نتنياهو على زيادة التوتر وإطالة أمد الحرب

وأكد الدكتور يوسف لـ فيتو أن إسرائيل فتحت عدة جبهات، سواء في قطاع غزة أو على الساحة اللبنانية، إضافة إلى تصاعد التوتر مع حزب الله والجبهة الإيرانية في العراق، واعتبر أن هذا التصعيد يعكس إصرار حكومة نتنياهو على زيادة التوتر وإطالة أمد الحرب، خاصة في ظل عدم تحقيق أهدافها العسكرية في غزة وجنوب لبنان.

كما أشار إلى أن المنحى الإسرائيلي الحالي قد يقود المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة، رغم إدراك إسرائيل العواقب المحتملة لذلك. 

ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية تلعب دورًا في توجيه إسرائيل نحو تجنب الغزو البري، والاكتفاء بالضربات الجوية كاستراتيجية للحفاظ على الوضع الراهن.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في حدة التوترات، مما يثير مخاوف من تطورات جديدة قد تؤثر على استقرار المنطقة.

وأعلنت حكومة لبنان عن نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية، وأكد وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إيران لبنان قطاع غزة الغارات الاسرائيلية

مواد متعلقة

استشهاد 8 وإصابة 17 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

إسرائيل تعترض صاروخين باليستيين أرض -أرض أطلقا من لبنان (فيديو)

30 غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان

أمريكا تجلي نحو 145 شخصا إضافيا من لبنان

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الأهلي يقترب من ضم جناح محلي قبل إغلاق ميركاتو الصيف

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار، لأسرع غداء

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

أسعار البن ترتفع 200 جنيه للكيلو في أقل من شهرين

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية