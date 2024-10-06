خبير استراتيجي: التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي لاندلاع حرب شاملة

أكد الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن الضربات الاسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان ومناطق في قطاع غزة كانت متوقعة كرد فعل على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، والتي أدت إلى خسائر اقتصادية وعسكرية وسقوط قتلى للاحتلال.

أحمد يوسف: التصعيد الإسرائيلي يعكس إصرار حكومة نتنياهو على زيادة التوتر وإطالة أمد الحرب

وأكد الدكتور يوسف لـ فيتو أن إسرائيل فتحت عدة جبهات، سواء في قطاع غزة أو على الساحة اللبنانية، إضافة إلى تصاعد التوتر مع حزب الله والجبهة الإيرانية في العراق، واعتبر أن هذا التصعيد يعكس إصرار حكومة نتنياهو على زيادة التوتر وإطالة أمد الحرب، خاصة في ظل عدم تحقيق أهدافها العسكرية في غزة وجنوب لبنان.

كما أشار إلى أن المنحى الإسرائيلي الحالي قد يقود المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة، رغم إدراك إسرائيل العواقب المحتملة لذلك.

ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية تلعب دورًا في توجيه إسرائيل نحو تجنب الغزو البري، والاكتفاء بالضربات الجوية كاستراتيجية للحفاظ على الوضع الراهن.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في حدة التوترات، مما يثير مخاوف من تطورات جديدة قد تؤثر على استقرار المنطقة.

وأعلنت حكومة لبنان عن نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية، وأكد وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.