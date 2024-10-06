الأحد 06 أكتوبر 2024
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رياضة

حقيقة رحيل حسام أشرف عن الزمالك

حسام أشرف
حسام أشرف

 كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق رحيل حسام أشرف مهاجم الفريق.  

وقال الجهاز الفني: "إن حسام أشرف مستمر مع الفريق وعدم رحيل النادي وجوميز لم يطلب رحيل اللاعب". 

ويعود اليوم الأحد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق إلى القاهرة قادما من ألمانيا بعد الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة مع الزمالك.

وكشف الإعلامي أحمد علي، عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض 3 مباريات ودية استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

وقال علي في برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة نادى الزمالك: "الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعبين بشكل جيد، وتم الاتفاق على مواجهة نادي المدينة الليبي يوم 10، وأيضا مواجهة فريق دياموند يوم 13 وسيكون هناك مباراة أخرى محتملة مع البنك الأهلي".

 

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد وملاعب كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

وقال المجلس في بيان له: يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة  4.05 عصرا

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ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

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