المعمل الجنائي يعاين اندلاع حريق في ملحق تجاري بفندق في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق المبنى التجاري السكني الملحق بفندق بالجيزة، للوقوف على أسبابه وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في ساونا داخل جيم بأحد طوابق البرج التجاري خلف الفندق وليس الفندق نفسه.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

اندلاع حريق في ملحق تجاري بفندق

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بانبعاث أدخنة من فندق على كورنيش النيل بالجيزة، دفعت قوات الحماية المدنية على الفور بسيارات الإطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق لم يشتعل في مبنى الفندق وإنما اندلع في المبنى التجاري السكني الملحق بالفندق من الجهة الخلفية وتم إخماده دون خسائر.