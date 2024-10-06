المعمل الجنائي يعاين اندلاع حريق في ملحق تجاري بفندق في الجيزة
أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق المبنى التجاري السكني الملحق بفندق بالجيزة، للوقوف على أسبابه وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في ساونا داخل جيم بأحد طوابق البرج التجاري خلف الفندق وليس الفندق نفسه.
ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
اندلاع حريق في ملحق تجاري بفندق
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بانبعاث أدخنة من فندق على كورنيش النيل بالجيزة، دفعت قوات الحماية المدنية على الفور بسيارات الإطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق.
وتبين من الفحص أن الحريق لم يشتعل في مبنى الفندق وإنما اندلع في المبنى التجاري السكني الملحق بالفندق من الجهة الخلفية وتم إخماده دون خسائر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.