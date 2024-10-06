عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

يعتبر عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك واحدا من أفضل المهاجمين الذين مروا على تاريخ الفراعنة في السنوات الأخيرة حيث تواجد مع الجيل الذهبي الذي توج بثلاثة ألقاب متتالية لأمم أفريقيا.

تصريحات قوية للبلدوزر عمرو زكي

وقال عمرو زكي في تصريحات في مقابلة مع صحيفة الرياضية السعودية: “انا موجود، لكن بعيد تماما عن الإعلام خلال الفترة الماضية، ومررت برحلة علاج خارجية خضعت فيها إلى ثلاث عمليات، وعدت إلى مصر منتصف أغسطس الماضي، مع ذلك أنا متابع جيد لكل أحداث الزمالك، لأنني لن أنسى فضل النادي وجماهيره الكبيرة، التي لها الحق في الغضب مني لعدم ظهوري، لكن الظروف هي من أبعدتني”.

وأضاف مهاجم ويجان السابق: “الجميع يعلم مدى حبي وتقديري لكيان وقلعة الزمالك الكبيرة، وعُرض عليَّ العمل داخل النادي من خلال تولي منصب نائب رئيس قطاع الناشئين، وقبلت لأنني أحب هذا النادي، وكنت أريد منحه كل طاقتي وجهدي وخبراتي، لكنني تعرضت بعد ذلك لإصابة أبعدتني عن العمل”.

وأكمل: “الحمد لله الحال أصبح أفضل بكثير. كان لدي بعض المشاكل في منطقة الظهر، لكن الآن صرت أفضل، لأنَّ الحادث كان صعبًا للغاية، وأنفقت بسببه تسعة ملايين جنيه، وجعلني أمكث داخل المنزل في إحدى الفترات ستة أشهر”.

وتطرق زكي لأزمة قلة المهاجمين في منتخب مصر في السنوات الأخيرة: هذه المعاناة بدأت منذ 10 أعوام، وكان آخر المهاجمين الحقيقيين عماد متعب مع الأهلي، وستظل الظاهرة مستمرة طالما لم تُتَّخذ خطوات العلاج مثل الاهتمام بقاعدة الناشئين، وإحضار المدربين المتخصّصين من أجل إعداد مهاجم يستطيع قيادة الخط الأمامي للأهلي والزمالك ومنتخب مصر.

وتابع: أقول لكل مهاجم: لا بدّ من تغيير الفكر الخاص بك عندما تنتقل إلى القطبين، فوقتها عليك وضع خطة لكي تصبح الرقم واحد في مكانك، وأن يكون كل هدفك العمل فقط ولا شيء آخر، لأنَّ الوضع سيتغير، وستخوض بطولات أكبر ومباريات أكثر.

وعن تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي قال زكي: اللقب ذهب لمن استحقه واجتهد ولم يتعال خلال المباراة وقبلها، فالأحاديث السابقة للقاء قللت من الفريق الأبيض، وأصابت لاعبي الأهلي بالثقة الزائدة والغرور، بينما منحت منافسيهم حافزًا وبثت فيهم الحماسة لخوض البطولة كأنها مباراة لاسترداد كرامة، وهو ما حدث بالفعل.

وشدد على أن الزمالك كان مشحونًا بشكل غير عادي، وهذا الأمر قاده إلى التتويج، لكن أقول للاعبيه: ليس من الضرورى استفزازكم والتقليل منكم حتى تتشبّعوا بهذه الروح، فلا بد أن يكون التتويج هو الطبيعي بالنسبة لكم، وتقاتلوا في كل الأوقات لتحقيق الألقاب.