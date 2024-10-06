استئناف الحركة على سكة حديد المنيا عقب إخماد حريق داخل قطار

عادت حركة القطارات المتجهة من شمال وجنوب الصعيد إلى استئناف حركتها بشكل طبيعي عقب إخماد حريق اندلع داخل قطار روسي متجه من أسوان إلى القاهرة في محطة مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتوقفت حركة القطارات لمدة 30 دقيقة بالقطارات المتجهة من شمال وجنوب الصعيد، من أجل إخماد وتبريد الحريق ومعالجة فنية للعطل، قبل أن تعود حركة القطارات إلى الاستئناف مجددا.

القطار الروسي رقم 187

وكان قائد القطار الروسي رقم 187 ومساعدة قد تمكنوا من إخماد حريق اندلع بتيل فرامل العربة الأخيرة بالقطار الروسي 187 المتجهة من القاهرة إلى أسوان في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تصاعد الدخان من العربة الأخيرة

عقب تصاعد الدخان من العربة الأخيرة، قام قائد القطار ومساعده بالتوجه على الأقدام إلى موقع الحادث، واكتشفوا وجود حريق في تيل الفرامل بالعربة.

طفاية الحريق

استخدموا طفاية الحريق الخاصة بالقطار لإخماد الحريق، بينما تم إبلاغ فرق الحماية المدنية بالحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحادث للتأكد من الأسباب والظروف المحيطة.