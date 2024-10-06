إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357
شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى حفل مؤسسة مستشفى 57357، والذى تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم، حيث قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.
جاء ذلك في إطار استمرارًا الدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم، وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها العلاجية للأطفال بالمجان.
مشاركة الموسيقات العسكرية
وأعرب مسئولى المستشفى عن تقديرهم لمشاركة الموسيقات العسكرية فى الحفل، مؤكدين أن مثل هذه المشاركات تساهم فى رفع مستويات السعادة للأطفال بما يدعم تقدم حالتهم الصحية والاستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم.
كما عبر الأطفال عن فرحتهم بالأجواء الاحتفالية التى قدمتها عناصر الموسيقات العسكرية خلال مشاركتهم بالحفل، مقدمين الشكر للقوات المسلحة التى تحرص على التواصل وتقديم الدعم اللا محدود لهم بما يسهم فى الشفاء خلال رحلتهم العلاجية..
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