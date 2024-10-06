بسبب حريق "تيل الفرامل" بالقطار الروسي، توقف حركة السكة الحديد في مغاغة

شهدت حركة قطارات الصعيد توقفًا مفاجئًا، اليوم الأحد، أمام محطة سكك حديد مغاغة، نتيجة تصاعد أدخنة في العربة الأخيرة للقطار الروسي رقم 187، والذي كان متوجهًا من أسوان إلى القاهرة.

تصاعد أدخنة من قطار 187، تفاصيل توقف الروسي في المنيا

فور تصاعد الدخان من العربة الأخيرة، قام قائد القطار ومساعده بالتوجه على الأقدام إلى موقع الحادث، حيث اكتشفا وجود حريق في تيل الفرامل بالعربة.

تفاصيل توقف الروسي في المنيا

استخدم سائق القطار ومساعده طفاية الحريق الخاصة بالقطار لإخماد الحريق، بينما جرى إبلاغ فرق الحماية المدنية بالحادث.

تصاعد أدخنة من قطار المنيا 187

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا عبر عمليات النجدة، بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية وشرطة السكك الحديدية والإسعاف إلى موقع الحريق.

معالجة العطل الفني في قطار المنيا

وبعد الوصول، تأكدت الفرق من اندلاع الحريق الذي تمكن طاقم القطار وتمت السيطرة عليه، ومعالجة العطل الفني الذي تسبب فيه.

استؤنفت حركة القطارات في المنيا

وقد استؤنفت حركة القطارات للاتجاه من الصعيد إلى القاهرة، فيما عادت حركة القطارات المتجهة من القاهرة إلى الصعيد إلى طبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحادث للتأكد من الأسباب والظروف المحيطة.