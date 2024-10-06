الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

بالأسماء، الإعلان عن الفائزين بوحدات سكنية بمدينة رفح الجديدة

مدينة رفح الجديدة
مدينة رفح الجديدة

أعلنت محافظة شمال سيناء عن أسماء الفائزين بوحدات إسكان مدينة رفح الجديدة، وعددهم 411 شقة سكنية في مختلف مناطق المدينة.

أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة

كانت محافظة شمال سيناء افتتحت المرحلة الأولى بـ 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدان ومدرستان للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.
 

وتشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام وناد رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.


 وتتكون مدينة رفح الجديدة في محافظة شمال سيناء من 3 مراحل المرحلة الأولى 272 عمارة بها 4352 وحدة، والمرحلة الثانية 276 عمارة بها 4416 وحدة، والمرحلة الأخيرة من مشروع رفح الجديدة يتضمن إنشاء 302 عمارة بها 4832 وحدة سكنية.

ويبلغ إجمالى عدد وحدات المشروع عند اكتماله 13600 وحدة سكنية وستكون الأولوية إلى أهالي مدينة رفح والشيخ زويد والعريش وباقي المدن.

الوحدات السكنية سكان مدينة رفح شمال سيناء محافظة شمال سيناء مدينة رفح الجديدة

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