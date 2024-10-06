الأحد 06 أكتوبر 2024
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وزير الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة

وصلات المياه، فيتو
وصلات المياه، فيتو

 صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملات على وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات بعدة مدن جديدة بالتعاون مع الشرطة.
وأوضح وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لاستيداء حق الدولة، ومتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان للإجراءات التي اتخذتها أجهزة المدن الجديدة بشأن ضبط منظومة المياه والتعامل مع وصلات المياه المخالفة، حفاظًا على المرافق العامة للدولة، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق

وفي هذا الإطار، صرح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بالمرور على كافة أحياء المدينة، ومنها الحي الرابع ومول زمزم ومول الشباب.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكافة حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، ولا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات خلسة.
ووجه المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، فريق عمل منظومة المياه والعدادات مسبقة الدفع والخلسة باستدامة أعمالها للحفاظ على موارد الدولة والحفاظ على كل قطرة مياه، حيث قامت اللجنة المختصة بفحص العدادات والوصلات على مدار يومي عمل بعدد من عمارات الإسكان الاجتماعي وقطع أراض بابني بيتك.
وقال رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٢٠ وصلة مياه خلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، والتشديد على منع سرقة المياه حفاظًا على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 

فصل 170 وصلة خلسة مخالفة بدون عداد

وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة بمركز المدينة بمشروع ٢٢٢ عمارة، حيث أسفرت الحملة عن فصل 170 وصلة خلسة مخالفة بدون عداد، وتم التنبيه على ضرورة التوجه للجهاز لضرورة تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة وثمن العدادات الجديدة.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أنه يتم تنفيذ هذه الحملات بصفة مستمرة داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال لجنة الخلسة المختصة بالكشف عن وصلات المياه غير القانونية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على موارد المدينة وضمان وصول الخدمات بشكل عادل ومنتظم.
وأوضح المهندس خالد شاهين، أن اللجنة تقوم بمهام تفتيشية دورية للكشف عن التوصيلات غير الشرعية للمياه، والتي قد تؤثر على كفاءة شبكة المياه وتسبب إهدارا الموارد العامة، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على مصلحة المواطنين.
وفي ذات السياق، أشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه يتم شن حملات يومية لضبط وصلات المياه الخلسة وغير القانونية بالمدينة، مطالبةً المخالفين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، ومناشدة السكان بالإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن (١٥١٠٠) على مدار الـ ٢٤ ساعة.

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