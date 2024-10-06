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رياضة

من أجل ميسي، طفل يقتحم ملعب مباراة إنتر ميامي وتورونتو (فيديو)

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاقتحام أحد الأطفال الملعب خلال مباراة إنتر ميامي ونظيره تورونتو إف سي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس السبت، من أجل مقابلة معشوقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة للواقعة، الطفل وهو يرتدي قميص برشلونة ليقتحم الملعب ويتجه سريعا نحو ميسي، وبالطبع تدخل الحارس الخاص لميسي ياسين تشويكو لمنع المشجع الصغير، الذي جلس على الأرض رافضا التحرك دون أن يلتقط صورة مع ميسي، وهو ما استجاب له النجم الأرجنتيني وطلب من حارسه الخاص بعدم منعه، ليوثق الطفل بالفعل اللحظة التاريخية، وسط تشجيع الجماهير في المدرجات.

وبعد الحادثة الثالثة، صدر إعلان عبر مكبرات الصوت يفيد بأن أي شخص يقتحم الملعب سيتم منعه نهائيًا من دخول الاستاد مستقبلا.

وخطف إنتر ميامي الأمريكي فوزا ثمينا من نظيره تورنتو، بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "بي إم أو فيلد"، بالدوري الأمريكي.

وسجل ليوناردو كامبانا هدف الفوز لصالح إنتر ميامي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشارك النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، فيما سجل لويس سواريز ظهوره كبديل في الدقيقة 71.

ويتصدر فريق إنتر ميامي جدول ترتيب المسابقة بـ71 نقطة، في المقابل، يأتي تورنتو في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

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