الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، رسائل حاسمة من السيسي للمصريين والعالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عامًا حققت مصر نصرًا سيبقى خالدًا في ذاكرة هذا الوطن.

- يسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.

- إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

- يأتي احتفالنا هذا العام، بذكرى نصر أكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقة فى تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهـدد أمــن وســلامة بلـدانها.

- إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة.

- إن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية.. وزيادة المخاطر، إقليميًا ودوليًا بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية.

- مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع.  

- أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يومًا عن التصدي لتحمل المسئولية، مهما ثقلت وتأدية الأمانة، مهما بلغت.

- سلامًا على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها.

- نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات.

- سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها، على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته.

-  تضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ.. وإن اختلفت صورها.

- ستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب وسيستمر تقدمها للأمام. محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى انتصارات أكتوب الدولة الفلسطينية

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