في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، رسائل حاسمة من السيسي للمصريين والعالم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عامًا حققت مصر نصرًا سيبقى خالدًا في ذاكرة هذا الوطن.

- يسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.

- إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

- يأتي احتفالنا هذا العام، بذكرى نصر أكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقة فى تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهـدد أمــن وســلامة بلـدانها.

- إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة.

- إن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية.. وزيادة المخاطر، إقليميًا ودوليًا بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية.

- مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع.

- أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يومًا عن التصدي لتحمل المسئولية، مهما ثقلت وتأدية الأمانة، مهما بلغت.

- سلامًا على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها.

- نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات.

- سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها، على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته.

- تضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ.. وإن اختلفت صورها.

- ستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب وسيستمر تقدمها للأمام. محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية