الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ليلة العبور والمهمة السرية الخطيرة، من كتابات أبطال حرب أكتوبر المجيدة

سعد زغلول أحد أبطال
سعد زغلول أحد أبطال استطلاع الحرب الإلكترونية، فيتو
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كتب البطل المقاتل سعد زغلول أحد أبطال استطلاع الحرب الإلكترونية، على صفحته: “ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ظهر اليوم كل اتصالات دوريات العدو عادية.. وجندى المراقبة على الضفة الشرقية ينظر إلينا مطمئنًا، وعم محمد أسمر بلون النيل يقوم بسقاية بعض الأشجار بجانب مبنى الإرشاد الذي أجلس على قمته مستطلعًا.. في مثل هذه الساعة.. على حافة القناة جلسنا في حفرة على شاطئ القناة مغطاة ببطانية.. نتناول السحور”. 

دور الضفادع البشرية 

“القائد 2 من الضفادع البشرية.. 2 من رجال سيناء بلباسهم الأبيض يلبسون بأرجلهم جلد الماعز.. الحمد لله اتصالات دوريات العدو عادية، بينما الشاطىء مزدحم برجال الضفادع البشرية، على غير العادة ينزلقون في الماء.. يغوصون.. وأبطال سيناء اختفت ملابسهم البيضاء في الظلام وهم في طريقهم للضفة الشرقية”.

“وحين تنفس الصبح.. وسكنت شمس يوم السادس من أكتوبر 73 صدر السماء.. كان الزلزال، وبفضل الله علمنا أن مواسير النابالم الحارق قد تم إغلاقها بعد السحور”.

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