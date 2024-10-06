جوميز يوافق على مشاركة سيدي ندياي مع فريق 2005 بكأس مصر

وافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مشاركة سيدي ندياي مهاجم الفريق مع فريق 2005 بالنادي في مبارياته غدا مع سموحة بكأس مصر.

وكشف الإعلامي أحمد علي، عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض 3 مباريات ودية استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

وقال علي في برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعبين بشكل جيد وتم الاتفاق على مواجهة نادي المدينة الليبي يوم 10 وأيضا مواجهة فريق دياموند يوم 13 وسيكون هناك مباراة أخرى محتملة مع البنك الأهلي".

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد وملاعب كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

وقال المجلس في بيان له: يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.