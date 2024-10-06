محمد رجاء يستكمل كتابة حلقات ظلم المصطبة
تعاقد المؤلف محمد رجاء منذ أيام قليلة على استكمال كتابة الحلقات المتبقية من مسلسل ظلم المصطبة، وذلك بعد اعتذار المؤلف أحمد فوزي صالح عن العمل.
وتبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أولي مشاهده دورها في مسلسل ظلم المصطبة أول أكتوبر القادم، بينما يبدأ صناع العمل الآخرين تصوير المشاهد منتصف سبتمبر الجاري.
تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة
ومسلسل "ظلم المصطبة" تتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث، من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، وهذا هو المقصود بظلم المصطبة، أن أي حكاية تم تداولها بشكل كبير في الأرياف خاصة، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.
ويجري حاليا التعاقد مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل بجانب الأبطال الأساسية، وسيتم العرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025.
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