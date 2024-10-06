الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار سفنكس الدولي استعدادا للتشغيل الرسمي

جولة رئيس القابضة
جولة رئيس القابضة للمطارات بمطار سفنكس الدولي، فيتو
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 تفقد المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مطار سفنكس الدولي، وذلك في حضور الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وعدد من قيادات المطار.

 

مشروعات التطوير بالمطارات 

 وتأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها المهندس أيمن عرب للوقوف على حركة التشغيل ومتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بالمطارات المصرية.
 وقام عرب بتفقد صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وخط سير الحقائب واستراحات كبار الزوار وبوابات السفر والوقوف على مراحل إجراءات التأمين وتطبيق آليات السلامة.
 

 

تطبيق  أعلى المعايير الدولية في التشغيل 

 وخلال الزيارة، أكد المهندس أيمن عرب ضرورة الاهتمام بتطبيق  أعلى المعايير الدولية في التشغيل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة أن مطار سفنكس الدولي يستعد للتشغيل والافتتاح الرسمي، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير ولخدمة مشروعات التطوير الهائلة التى تشهدها منطقة الأهرامات بالجيزة.

 

تخفيف الضغط على مطار القاهرة 

ومن المتوقع أن تشهد مصر إقبالا سياحيا كبيرا الفترة المقبلة، مما يخلق فرصا واعدة لمطار سفنكس لجذب العديد من شركات الطيران العالمية سواء بتشغيل الرحلات المنتظمة أو الشارتر، بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه مطار سفنكس في خدمة المسافرين من أبناء المحافظات المتاخمة لمحافظة الجيزة، مثل: الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية، ولتخفيف الضغط على مطار القاهرة، بالإضافة إلى خدمة المطار لمدن غرب الجيزة والمناطق الصناعية والتجارية بالمحافظة والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية.

 

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