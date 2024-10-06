حبس المتهم بإطلاق النار على عامل في الدقي
أمرت نيابة الدقي بحبس عامل أطلق النار على عامل جراج، بسبب خلافات بينهما على ثمن هواتف محمولة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بشراء هواتف محمولة منه ورفضه تسديد ثمنها.
القبض على المتهم في الجيزة
البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطار من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه تلقي رئيس مباحث الدقي المقدم حسام العباسي، بلاغا بوصول شاب مصاب بطلق ناري إلى أحد المستشفيات.
انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة “محمد س”، 34 عاما، وشهرته “بوجو”، مصاب بطلق ناري بالفخذ، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل شهرته “حكشة” وألقي القبض عليه وبحوزته مسدس و5 طلقات.
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