انتهاء تنفيذ وتسليم 4944 شقة سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة (صور)

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ وتسليم ٤٩٤٤ وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، مضيفًا أنه جارٍ طرح تنفيذ ١٨ ألف وحدة سكنية نموذج الإسكان الأخضر ضمن المبادرة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية”سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث شدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجولات التفقدية بالمشروعات والمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال.



وفي هذا الإطار، تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، كما عقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجهاز والإدارات المختصة وجهات الإشراف للتشديد على المتابعة الميدانية الدورية، لإزالة كافة العقبات وبذل الجهود للانتهاء من المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة، والانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية الجديدة وفقًا لخطة تسليم الوحدات.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم وجارٍ تنفيذ حوالي ٩٠ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان مقسمة إلى 3 قطاعات (أ-ب-ج)، وكذا تم وجارٍ تنفيذ مشروعات بنية تحتية بتكلفة، وجارٍ تنفيذ ٢٦ مبنى خدميا.

