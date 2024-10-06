الأحد 06 أكتوبر 2024
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السكك الحديدية تبدأ إعداد جداول التشغيل النهائية لخط قطار سيناء

قطار سيناء
قطار سيناء
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أخطرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، المحافظات والقيادات بالمناطق المار بها قطار سيناء ببدء التشغيل التجريبي للقطار والذى يتحرك منذ فترة على خطوط الفردان وبئر العبد بسيناء لخدمة الركاب والبضائع.

 

قطار سيناء 

 وقامت السكك الحديدية بالتنسيق مع قيادات التشغيل بالهيئة لوضع خطط التشغيل والجداول النهائية للتشغيل للخط لخدمة حركة الركاب على مدار الساعة بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى.

يحضر وزير النقل الفريق كامل الوزير، وعدد من قيادات السكك الحديدية، التشغيل التجريبي لقطار سيناء، ومن المقرر أن يقوم  بزيارة تفقدية لمشروع قطار سيناء والذي دخل الخدمة بشكل تجريبى خلال الشهور الماضية بعد توقف لعدة سنوات، وذلك غدا الإثنين.


وتابعت وزارة النقل مع السكك الحديدية والشركات القائمة على تنفيذ مشروع قطار سيناء للتأكيد على مواعيد الانتهاء من إنجاز الأعمال الهندسية النهائية وكافة باقي أعمال المشروع  لافتتاح القطار وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

وتعد وزارة النقل لتشغيل قطار يمر داخل سيناء لينقل الركاب والبضائع، وذلك على خط الفردان، الذي توقف منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من نصف قرن.
 

مشروع قطار سيناء

 وفي السياق، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن الدولة تعمل على إنشاء خط قطار من الفردان حتى بالوظة بمسافة 60 كم، ومن بالوظة حتى شرق بورسعيد بمسافة 44 كم، موضحًا أنهم يعملون على رفع كفاءته وتجديده خاصة بعد سرقة القضبان عام 2011.

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وأكد وزير النقل، أن القطار سيعمل على خط سير من الفردان إلى بالوظة خلال احتفالات أكتوبر.

 

قطار سيناء، من الفردان إلى بالوظة ثم إلى شرق بورسعيد

وأوضح وزير النقل، أن القطار سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد بالميناء والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، وذلك خلال احتفالات أكتوبر.

وأكد كامل الوزير، أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

 

ومن المقرر أن يستخدم الخط فى الربط بين المنطقة الاقتصادية والمواني البحرية ومناطق التصدير لنقل البضائع من موانئ مثل شرق بورسعيد وموانئ المنطقة الاقتصادية إلى عمق وداخل البلاد 

وتستهدف وزارة النقل من إحياء الخط العمل على إحياء قطاع نقل البضائع بالكامل لزيادة كميات البضائع المنقولة بالقطارات. 

من ناحية أخرى، قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، صرف منحة العام الدراسي الجديد للعاملين في الوزارة، ووافق على منحة المولد النبوي، للعاملين بالمترو والسكك الحديد والمقدرة بـ 750 جنيها.  

 

تشغيل قطار سيناء 

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالسكك الحديدية بطلب لوزير النقل لصرف منحة لكافة العاملين؛ لتشجيعهم على أداء مهام أعمالهم وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة المقبلة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، وأكد  أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل كافة التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

 

ويذكر أن وزير النقل سبق واعتمد أكثر من منحة لعمال السكك الحديد خلال الشهور الأخيرة.

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