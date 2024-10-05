أول تعليق من رونالدو بعد فوز النصر على العروبة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، علق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي على الفوز الذي حققه فريقه أمام العروبة في دوري روشن للمحترفين.



وسجل رونالدو هدفا وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفين في مباراة الجولة السادسة من دوري روشن مساء السبت على ملعب الأول بارك.

أول تعليق من رونالدو بعد فوز النصر علي العروبة

وقال كريستيانو عبر حسابه الرسمي علي منصة إكس: "نحن لن نتوقف. معا".

وواصل رونالدو مساهماته التهديفية مع النصر منذ انضمامه إلى صفوف العالمي صيف العام الماضي، حيث سجل 72 هدفا إجمالا.

وكان رونالدو قد أحرز هدفه اليوم من ركلة جزاء حصل عليها النصر نتيجة للمسة يد ضم الإيفواري سيري لاعب العروبة.

ويستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية حيث يواجه بولندا واسكتلندا، علما بأن المواجهة المقبلة التي تنتظر الدون مع العالمي ستكون ضد الشباب في الجولة السابعة من الدوري.