منها ألم الفك والصداع، أعراض وأسباب شلل بيل

شلل بيل هو حالة تصبح فيها عضلات الوجه ضعيفة أو مصابة بالشلل، وعادةً ما يؤثر على جانب واحد فقط منه، ما يتسبب في تدليه أو تصلب مفاجئ، وفي معظم الأحيان، تكون الأعراض مؤقتة فقط.

لا يعرف الأطباء أسبابه، ولكنهم يعتقدون أنه قد ينتج عن نوع من الصدمة للعصب القحفي السابع، الذي يتحكم في عضلات الوجه، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

من يصاب بشلل بيل؟

على الرغم من أن شلل بيل يمكن أن يحدث لأي شخص، إلا أنه يصيب في الغالب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عامًا، ويؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، ولكن قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة به إذا كان سيدة حامل، وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أو في الأسبوع الأول بعد الولادة.

كما أن فرصة الإصابة به تكون أكبر إذا كان الشخص يعاني من:

مرض السكري

عدوى الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا

مرض المناعة الذاتية

قرح البرد

ارتفاع ضغط الدم

داء وحيدات النوى

الهربس النطاقي

السمنة

تسمم الحمل، وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم يحدث أثناء الحمل

أسباب شلل بيل

تتضمن الحالات التي قد تؤدي إلى شلل بيل ما يلي:

عدوى فيروسية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو مرض لايم، أو عدوى الأذن الوسطى

ضعف المناعة بسبب الإجهاد، أو قلة النوم، أو الإصابة الخطيرة، أو المرض البسيط

عدوى والتهاب العصب الوجهي

تلف الغطاء الدهني الذي يعزل الألياف العصبية

أعراض شلل بيل

تظهر أعراض شلل بيل فجأة، وقد يذهب الشخص إلى الفراش في إحدى الليالي ويستيقظ في صباح اليوم التالي بجانب واحد من وجهه ضعيف أو متدلي.

ويجد صعوبة في إغلاق العين على هذا الجانب أو عمل تعابير وجه مثل الابتسام، ويكون الوجه مشلولًا تمامًا على هذا الجانب، وهو أمر نادر، لكن شلل بيل يمكن أن يؤثر أحيانًا على الأعصاب على جانبي الوجه.

بالإضافة إلى ضعف عضلات الوجه وارتخائها، قد تشمل الأعراض الأخرى لشلل بيل ما يلي:

سيلان اللعاب

ألم في الفك أو خلف الأذن

صداع

ضعف حاسة التذوق

جفاف العين والفم

طنين في الأذنين

قلة القدرة على تحمل الأصوات العالية

صعوبة في الكلام

صعوبة في الأكل والشرب

صعوبة في إغلاق العين

مشاكل في الابتسام

ارتعاشات الوجه

أسباب شلل بيل

يعتقد معظم الأطباء أن شلل بيل ناتج عن تلف العصب الوجهي، مما يسبب التورم، يمر هذا العصب بمنطقة عظمية ضيقة في الجمجمة، وعندما يتورم العصب - حتى قليلًا - فإنه يدفع ضد السطح الصلب للجمجمة، مما يؤثر على مدى جودة عمل العصب.

لطالما اعتقد الباحثون أن العدوى الفيروسية قد تلعب دورًا أيضًا في شلل بيل، ولقد وجدوا أدلة تشير إلى أن فيروس الهربس البسيط 1 (سبب شائع لقرحة البرد) قد يكون سببًا للعديد من الحالات، وتشمل الفيروسات الأخرى المرتبطة بشلل بيل ما يلي:

الفيروس الغدي (حالات الجهاز التنفسي)

فيروس كوكساكي (مرض اليد والقدم والفم)

فيروس تضخم الخلايا

فيروس إبشتاين بار (عدوى وحيدات النوى المعدية)

الهربس النطاقي (جدري الماء والهربس النطاقي)

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

إنفلونزا

مرض لايم

عدوى الأذن الوسطى

النكاف

الحصبة الألمانية