السبت 05 أكتوبر 2024
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السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يناقش مع القيادات حماية ركائز الأمن القومي، يوجه التحية رجال الجيش على جهودهم وتضحياتهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

 

ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددًا من كبار رجال الدولة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة.

ثم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

      كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، حيث هنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

كما عقد الرئيس اجتماعًا موسعًا مع قيادات القوات المسلحة تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما تطرق إلى الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة، ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين محمد الطودي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة

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