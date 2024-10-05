السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

شاهد، نشاط الرئيس السيسي اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءًا لشهداء مصر الأبرار، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024.

ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عددًا من أفراد أسرته، كما صافح عددًا من قدامى قادة حرب أكتوبر وعددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من كبار رجال الدولة.

ثم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.
السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية، ويهنأ الشعب المصري، وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

الدفاع الجوى الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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