السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الشاعر محمد عبد القادر ضيف "عوام في بحر الكلام"

الشاعر محمد عبد القادر؛
الشاعر محمد عبد القادر؛ فيتو

يستضيف الشاعر جمال بخيت في برنامج "عوام فى بحر الكلام" على قناة "ON" يوم غد الأحد، الشاعر البورسعيدى محمد عبد القادر، أحد المحافظين على التراث الفني البورسعيدى للسمسمية، في حلقة شعرية غنائية تصف أحوال البورسعيدية مع السمسمية من الحرب للسلام.

 

السمسمية صوت المقاومة والحرب

 

تأتي الحلقة لتسليط الضوء على السمسمية، وهي صوت المقاومة والحرب على طول خط القناة، وكانت شريكًا في الحرب والسلم، وفي بورسعيد يسمونها "النداهة"، والتحدث عن أحوالهم منذ أن دخلت إليهم في عشرينيات القرن الماضي، حيث يدور اللقاء عن دورها التاريخي وعن تطورها وأهم أعمالها في الحرب والمقاومة.  

 

يذاع برنامج "عوام في بحر الكلام" يوم غد الأحد قبل منتصف الليل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

آلة السمسمية بورسعيد جمال بخيت الشاعر جمال بخيت الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

خيالي، ديوان جديد للشاعر جمال بخيت

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

بعد تصريحات قندوسي، أول تعليق من بلعيد بشأن فشل انتقاله إلى الأهلي

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية