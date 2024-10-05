الشاعر محمد عبد القادر ضيف "عوام في بحر الكلام"
يستضيف الشاعر جمال بخيت في برنامج "عوام فى بحر الكلام" على قناة "ON" يوم غد الأحد، الشاعر البورسعيدى محمد عبد القادر، أحد المحافظين على التراث الفني البورسعيدى للسمسمية، في حلقة شعرية غنائية تصف أحوال البورسعيدية مع السمسمية من الحرب للسلام.
السمسمية صوت المقاومة والحرب
تأتي الحلقة لتسليط الضوء على السمسمية، وهي صوت المقاومة والحرب على طول خط القناة، وكانت شريكًا في الحرب والسلم، وفي بورسعيد يسمونها "النداهة"، والتحدث عن أحوالهم منذ أن دخلت إليهم في عشرينيات القرن الماضي، حيث يدور اللقاء عن دورها التاريخي وعن تطورها وأهم أعمالها في الحرب والمقاومة.
يذاع برنامج "عوام في بحر الكلام" يوم غد الأحد قبل منتصف الليل.
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