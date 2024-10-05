السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة السياحة: انطلاق رحلة ركوب الدراجات الهوائية من الغردقة إلى مرسى علم

رحلة الدراجات الهوائية
رحلة الدراجات الهوائية

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية رحلة الدراجات الهوائية التي انطلقت من مدينة الغردقة إلى وادي لحمي بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وينظمها شركة مراسي للسياحة بالتعاون مع فريق اب ورد، بالإضافة إلى الرحلة السياحية التي ينظمها نادي "هوكس مصر"، أكبر نادي دراجات نارية في الشرق الأوسط، سنويًا لأعضائه، تحت شعار "حلوة يا بلدى" حيث توجهت هذا العام إلى محافظة جنوب سيناء.

رحلة الدراجات الهوائية من مدينة الغردقة إلى وادي لحمي بمدينة مرسي
 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لإبراز تنوع المنتجات والأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.


ويشارك برحلة الدراجات الهوائية 55 دراج من مختلف الجنسيات من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبدأ الرحلة من مدينة الغردقة مرورًا بمدينة سفاجا وأبو دباب وتنتهي بمنطقة وادي لحمي بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. 


فيما يشارك بالرحلة السياحية إلى محافظة جنوب سيناء ما يقرب من 50 مشارك من المصريين والأجانب، وتستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، ويمر المشاركون بها على مدينة العين السخنة مرورًا بمدن دهب وشرم الشيخ وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء. 
 

نمط سياحة ركوب الدراجات

 
ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن نمط سياحة ركوب الدراجات، أحد أوجه منتج السياحة الرياضية، يعد من الأنماط السياحية المميزة التي تحظى باهتمام العديد من السائحين من مختلف دول العالم مما سيكون له أثر إيجابي للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتميز بهذا النمط السياحي

 لافتًا إلى أن هذه الأحداث تساهم في إلقاء الضوء على تنوع البيئة المصرية من شاطئية وصحراوية ومحميات طبيعية وذلك من خلال الأماكن التي سيمر بها المشاركون في هذه الرحلات، مؤكدًا على أن الهيئة قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذه الأحداث.

نادي هوكس مصر 


جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت برعاية عدد من هذه الرحلات تحت شعار "حلوة يا بلدي" منذ عام 2019، حيث قام نادي "هوكس مصر" خلال أعوام (2019، 2021، 2022، 2023) بتنظيم العديد من الجولات في عدة محافظات مصرية بهدف تنشيط السياحة منها محافظات الفيوم، بني سويف، وأسوان، وجنوب سيناء. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الدراجات الهوائية الغردقة مدينة الغردقة وادي لحمي مدينة مرسي علم محافظة البحر الاحمر

مواد متعلقة

السياحة تنظم برنامجًا لوفود مهرجان الإسكندرية السينمائي

وزير السياحة يبحث سبل زيادة فرص الاستثمارات السياحية السعودية في مصر

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين إلى رتبة الفريق

ضبط تشكيل عصابي لبيع البنزين بالسوق السوداء في الأقصر

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

المزيد
الجريدة الرسمية