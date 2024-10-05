الذهب يستقر في الأسواق المحلية خلال تعاملات أكتوبر..وتوقعات بقفزة في أسعار المعدن الأصفر عالميا بسبب تحركات الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة

شهدت اسعار الذهب تحركات محدودة خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بقفزة كبيرة في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ويساهم فى التوقعات بزيادة سعر المعدن الأصفر اتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى خفض الفوائد فى الربع الأخير من العام الجارى وكذلك التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والتى تؤثر بدورها على أسعار النفط والذهب؟

تحركات الذهب خلال أكتوبر

ولم تشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات كبيرة فى السوق المحلى وتحرك الجرام فى نطاق 10 جنيهات صعودا وهبوطا.

وتراوحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ما بين 3580 جنيها إلى 3590 جنيها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتراوح سعر الجرام عيار 24 سعر ما بين 4090 الى 4100 جنيه فى الأسواق المحلية، بينما ترواح سعر الجرام عيار 18 سعر ما بين 3068 إلى 3072 جنيه.

تحركات أسعار الذهب الشهر الماضي

زيادات كبيرة حققها الذهب خلال الشهر الماضى، حيث قفز سعر الجرام نحو 145 جنيه تقريبا داخل الاسواق المحلية، وارتفعت أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري بصورة كبيرة حيث قفز الجنيه الذهب بقيمة 1140 جنيها.

وتحرك سعر الجنيه الذهب من 27500 جنيه في بداية الشهر الجاري الى مستويات 28640 جنيها اليوم.

كما زاد سعر الأوقية خلال شهر ما يقرب من 149 دولارا تقريبا، وهى تسجل حاليا مستويات 2652 دولارا بعد ان كانت تسجل نحو 2503 دولارات.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، فى نهاية تعاملات الأسبوع، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2662.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:49 (بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر.

وزاد الذهب 0.2 في المائة على مدار الأسبوع وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة إلى 2682.90 دولار للأوقية.

توقعات البنوك والمؤسسات العالمية للذهب

ورفع "يو بي إس" توقعاته لأسعار الذهب، وتوقع تسجيل المزيد من المكاسب خلال العام المقبل، بعدما صعدت الأسعار 29% تقريبًا خلال العام الحالي حتى الآن.

وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا العام في ظل المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي.

ويتوقع المصرف السويسري وصول أسعار المعدن النفيس إلى 2750 دولارًا للأوقية بحلول نهاية 2024 من تقديراته السابقة البالغة 2600 دولار، أما بحلول منتصف العام المقبل فقد تصل إلى 2850 دولارًا ثم إلى 2900 دولار بحلول الربع الثالث من 2025.

توقع «جولدمان ساكس» أن يصل سعر الذهب إلى 2973 دولارًا خلال العام الحالي، ثم يستقر عند 2900 دولار في أوائل عام 2025.

فى نفس السياق تنبأ «بنك أوف أميركا» يتوقع بلوغ سعر المعدن الاصفر ما يقرب من 3000 دولار على الاقل للاونصة.